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Американский генерал заявил об отсутствии у США систем ПВО для Украины

Мир

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Соединённые Штаты не смогут обеспечить воздушную безопасность Украины.

"У нас недостаточно средств для воздушной защиты всей Европы. За последние восемь месяцев мы узнали, что требования оказались намного серьёзнее, чем предполагалось", — сказал Ходжес.

По его словам, у США нет столько систем ПВО для Украины, чтобы полностью защитить страну от российских ракет. Генерал добавил, что Запад продолжит искать вооружение для Киева.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, которые США передали ВСУ, не закроют небо над Украиной.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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