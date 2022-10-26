Захарова: Запад извращает спорт, культивируя в нём очевидную аморальность

Запад сегодня относится к спорту, как и к другим областям жизни - извращённо, стараясь насадить в него свои аморальные понятия. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель ведомства сказала, что благодаря стараниям Запада спорт из зоны сохранения традиционных ценностей превращается в место, где всеми силами культивируется аморальность, а о соблюдении олимпийских принципов и международного спортивного права сегодня даже и речи не идёт.

"Спорт может от своего первоначального образа — образовательного, стимулирующего человека на достижения, в том числе являющийся какой-то зоной сохранения традиционных ценностей — может превратиться в питательную среду для культивирования какой-то очевидной аморальности. В мировом спорте в настоящее время происходит искажение олимпийских принципов и спортивного международного права", — отметила Захарова в эфире телеканала Матч ТВ.

Также, по мнению представителя МИД РФ, Запад активно насаждает всеми миру свою гендерную политику, которая благодаря их усилиям перестала быть их внутренней повесткой, какой она изначально являлась и должна была оставаться.