Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Резников заявил, что ВСУ контролируют все мосты через Днепр в Херсоне
Львова-Белова: никакой здравомыслящий человек не позволит себе слова Красовского
В Челябинской области закрыли все ковидные поликлиники
РИА Новости: Собчак уехала из России через Белоруссию в Литву
Минфин Ростовской области возьмёт кредиты на 16 млрд рублей
МО РФ: Шойгу провел переговоры с коллегами из Индии и Китая
Уфимский священник покрестил солдат на передовой в мешках для трупов
Собчак разместила пост о причинах обыска в её доме: "Вышла за флажки"
Леонков оценил ЗРК NASAMS из США, поставленные ВСУ: небо не закроют

Захарова: Запад извращает спорт, культивируя в нём очевидную аморальность

Мир

Запад сегодня относится к спорту, как и к другим областям жизни - извращённо, стараясь насадить в него свои аморальные понятия. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Запад извращает спорт, культивируя в нём очевидную аморальность

Представитель ведомства сказала, что благодаря стараниям Запада спорт из зоны сохранения традиционных ценностей превращается в место, где всеми силами культивируется аморальность, а о соблюдении олимпийских принципов и международного спортивного права сегодня даже и речи не идёт.

"Спорт может от своего первоначального образа — образовательного, стимулирующего человека на достижения, в том числе являющийся какой-то зоной сохранения традиционных ценностей — может превратиться в питательную среду для культивирования какой-то очевидной аморальности. В мировом спорте в настоящее время происходит искажение олимпийских принципов и спортивного международного права", — отметила Захарова в эфире телеканала Матч ТВ.

Также, по мнению представителя МИД РФ, Запад активно насаждает всеми миру свою гендерную политику, которая благодаря их усилиям перестала быть их внутренней повесткой, какой она изначально являлась и должна была оставаться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Шоу-бизнес
Зыгарь* вышел замуж за Щербака в Португалии

Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.

Зыгарь* вышел замуж за Щербака в Португалии
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске
Мир. Новости мира
ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
Мир. Новости мира
В Румынии начались массовые митинги против военной помощи Киеву
Сергей Лебедев Бельмо на глазу США: сотрудничество России и Ирана не даёт покоя Америке Сергей Лебедев Людмила Черткова Украина превратила ВСУ в "зомби-армию": прут на убой Людмила Черткова Саид Гафуров Татарская опера спасёт Россию от культурного забвения Саид Гафуров
Силовые структуры
МВД ЛНР: армия РФ нанесла сокрушительный удар по ВСУ в районе Кременной
Силовые структуры
Военкор Сладков допустил готовность ВС РФ закатать Украину в асфальт у Херсона
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Силовые структуры
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Последние материалы
Вирусолог Чумаков допустил плохую реакцию новых вариантов COVID-19 на вакцину
Бижев: ЗРК NASAMS могут наносить удары по самолётам ВКС РФ до 180 километров
В Херсоне звучат взрывы: удара по городу не было
Балицкий: Киев предлагает запорожским подросткам деньги за слежку
Филиппов оценил вероятность начала Третьей мировой войны: "Не посмеют сунуться"
Диверсанты выстрелили из гранатомёта по зданию Днепропетровского РОВД в Херсоне
Пожарные ликвидировали возгорание в здании на автостоянке в Приморье
Бельмо на глазу США: сотрудничество России и Ирана не даёт покоя Америке
Песков: Кремль продолжит доводить мнение РФ о "грязной бомбе" Киева
MWM: новый фронт на границе с Белоруссией изменит ситуацию на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников