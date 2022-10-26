Филиппов оценил вероятность начала Третьей мировой войны: "Не посмеют сунуться"

Западные страны не посмеют начать открытое противостояние с Москвой, даже если российская армия ослабнет после окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил Алексей Филиппов.

По его мнению, агрессивные действия США и Европы в дальнейшей перспективе могут спровоцировать Россию на применение ядерного оружия для защиты населения и государственности. Эксперт подчеркнул, что Кремль неоднократно предупреждал Запад про ответ со стороны России в случае угрозы вторжения.

"Москва, согласно военной доктрине, задействует оружие массового поражения. А это, напомню, является очень серьёзным сдерживающим фактором. Поэтому США и их сателлиты не посмеют даже сунуться к нам", — заключил социолог в беседе с ФАН.