MWM: новый фронт на границе с Белоруссией изменит ситуацию на Украине

Признаков мобилизации в Белоруссии нет, однако наращивание её сил на украинской границе окажет существенное влияние на развитие конфликта. Об этом заявили американские аналитики.

Эксперты подчеркнули, что сейчас российская и украинская стороны сконцентрировали всё внимание на Херсоне, однако новый фронт против Киева может открыть Минск, чтобы обезопасить свою территорию от угрозы, которая исходит со стороны Запада.

"Белоруссия граничит с враждебными державами НАТО, в первую очередь с Польшей, которая с начала года резко нарастила инвестиции в модернизацию армии", — отметили аналитики в издании Military Watch Magazine (MWM).

Численность белорусской армии на передовой составляет менее 12 тысяч человек, но в случае полномасштабного вооружённого конфликта у Минска есть значительный мобилизационный ресурс. Более 11 тысяч человек состоят в белорусских Военно-воздушных силах, около 19 тысяч развёрнуты в составе объединённых сил. Однако основная часть личного состава армии состоит из 110 тысяч человек вооружённых формирований, которые способны взять на себя задачи территориальной обороны, заявили эксперты.

"Одно лишь наращивание белорусских сил на границе, без фактического участия в боевых действиях, может оказать существенное влияние: потенциальная угроза интервенции вынудит Украину перебросить войска на север, растянув свою линию обороны", — заключили аналитики.