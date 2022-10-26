Foreign Policy: Россия вербует афганских коммандос через Иран

Афганские коммандос, оставшиеся не у дел после смены власти в стране, получают предложения присоединиться к российской спецоперации на Украине.

До 30 тысяч афганских коммандос, обученных американскими "морскими котиками" и британской Специальной воздушной службой (SAS), остались без работы и вынуждены скрываться после того, как в августе 2021 года США спешно эвакуировались из Афганистана. Теперь эти бывшие солдаты получают предложения присоединиться к так называемому "российскому иностранному легиону", чтобы принять участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нынешнее плачевное и безнадёжное положение бывших членов элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана делает их лёгкой мишенью для вербовщиков, сообщает издание Foreign Policy.

По мнению источника издания, до 10 тысяч бойцов могут согласиться на это предложение, и такое количество может изменить ситуацию на поле боя в пользу России. Издание уточняет, что новобранцев доставляют самолётами из Афганистана в Иран, а уже оттуда отправляют в Россию.

"Если вы найдёте одного парня для вербовки, он может привлечь половину своего старого подразделения, потому что они как братья — и довольно скоро у вас будет целый взвод", — пояснил источник издания.