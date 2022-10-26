Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми считает украинского лидера Владимира Зеленского самым большим позором еврейского народа.
"Я отношусь к нему, как к самому мерзкому, самому подлому представителю моего народа, который строит свою карьеру, поддерживая тех, кто являются представителями тех, кто уничтожал наш народ. Если бы он был украинцем, я относился к нему так, как я отношусь к Степану Бандере, Петлюре, но поскольку он еврей, у меня к нему другие требования. Это позор моего народа", — отметил он.
По мнению Кедми, Зеленский никогда не сможет смыть этот позор ни с себя, ни со своей семьи.
"Он плюнул на могилу своего народа, убитого теми, кто его сейчас поддерживает. Он плюнул на могилу своего деда, который воевал против нацистов. Поэтому у меня с ним расчёт не как с политиком, а как еврея с евреем. Как еврея, который помогал душителям, губителям моего народа, который сейчас стоит на их стороне. У нас с этим свои счёты", — заключил он.
Ранее сообщалось, что украинский президент рискует потерять поддержку Запада из-за давления на Израиль.
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