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Генштаб ВС Белоруссии: армии нужно переходить к большей мобильности

Мир

Нужно переходить к большей мобильности и самостоятельности отдельных подразделений тактического уровня в вопросах боевой подготовки войск. Такое заявление сделал начальник генерального штаба вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

Он отметил, что исходя из этого сделано очень много для переоснащения и дооснащения белорусской армии.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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