Нужно переходить к большей мобильности и самостоятельности отдельных подразделений тактического уровня в вопросах боевой подготовки войск. Такое заявление сделал начальник генерального штаба вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.
Он отметил, что исходя из этого сделано очень много для переоснащения и дооснащения белорусской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.