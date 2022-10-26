Генштаб ВС Белоруссии: армии нужно переходить к большей мобильности

Нужно переходить к большей мобильности и самостоятельности отдельных подразделений тактического уровня в вопросах боевой подготовки войск. Такое заявление сделал начальник генерального штаба вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

Он отметил, что исходя из этого сделано очень много для переоснащения и дооснащения белорусской армии.