Политолог Ищенко: после "ядерного взрыва" на Украине начнётся польская экспансия

Устроив на Украине ядерную провокацию, Вашингтон решит сразу несколько задач, заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Во взрыве "грязной бомбы" на территории Украины США обвинят Россию, заверил эксперт, а значит непредсказуемостью Москвы можно будет окончательно запугать Европу и весь мир. Таким образом Белый дом найдёт новых сторонников и сплотит страны НАТО, так как сейчас многие в альянсе не испытывают особой радости от конфликта с РФ.

"Ядерный взрыв" на Украине может послужить спусковым крючком польской экспансии", — предположил политолог в интервью изданию "Военное дело".

Если Польша и страны Прибалтики нападут на союзную РФ Белоруссию, Москва будет вынуждена удлинить имеющийся фронт до берегов Балтики. Это означает, что о зимнем наступлении подготовленных Россией резервов придётся забыть, и спецоперация затянется.

"США получат практически вечную войну на истощение России без своего участия, интенсивность которой смогут регулировать по своему желанию", — резюмировал Ищенко.