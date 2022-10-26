Устроив на Украине ядерную провокацию, Вашингтон решит сразу несколько задач, заявил российский политолог Ростислав Ищенко.
Во взрыве "грязной бомбы" на территории Украины США обвинят Россию, заверил эксперт, а значит непредсказуемостью Москвы можно будет окончательно запугать Европу и весь мир. Таким образом Белый дом найдёт новых сторонников и сплотит страны НАТО, так как сейчас многие в альянсе не испытывают особой радости от конфликта с РФ.
"Ядерный взрыв" на Украине может послужить спусковым крючком польской экспансии", — предположил политолог в интервью изданию "Военное дело".
Если Польша и страны Прибалтики нападут на союзную РФ Белоруссию, Москва будет вынуждена удлинить имеющийся фронт до берегов Балтики. Это означает, что о зимнем наступлении подготовленных Россией резервов придётся забыть, и спецоперация затянется.
"США получат практически вечную войну на истощение России без своего участия, интенсивность которой смогут регулировать по своему желанию", — резюмировал Ищенко.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.