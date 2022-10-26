Мирзаян: в США усмирили бунт "пророссийских" политиков после письма Байдену

Десятки конгрессменов обратились с письмом к президенту США Байдену с просьбой создать условия для завершения конфликта на Украине.

В Белом доме негативно отреагировали на документ и посчитали, что письмо усилит давление на Байдена, который пытается сохранить поддержку действий США в украинском конфликте, пишет корреспондент издания "Взгляд" Геворг Мирзаян.

Представитель администрации США Джон Кирби дал понять, что без участия Украины Америка вести переговоры с РФ не будет.

Политики понимают, что затягивание конфликта связано с позицией не Киева, а Вашингтона.

Вскоре письмо было отозвано. Однако это не означает преодоления раскола демократами. Вместо того чтобы выработать прагматичный подход по поставкам оружия, демократическая партия предпочитает вести инерционную политику "помощи до полной победы Украины".