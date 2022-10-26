Часть демократов отозвала письмо к президенту США Джо Байдену с просьбой начать переговоры по Украине, так как им пригрозили из Белого дома. Такое мнение высказал политолог Александр Гусев в беседе с РИА Новости.
Инициатор обращения накануне заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо, объяснив это тем, что послание либералов создавалось и подписывалось несколько месяцев назад, но огласке было предано только в понедельник без необходимых дополнительных согласований.
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