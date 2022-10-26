Гусев: из Белого дома пригрозили демократам, и они отозвали письмо по Украине

Часть демократов отозвала письмо к президенту США Джо Байдену с просьбой начать переговоры по Украине, так как им пригрозили из Белого дома. Такое мнение высказал политолог Александр Гусев в беседе с РИА Новости.

Инициатор обращения накануне заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо, объяснив это тем, что послание либералов создавалось и подписывалось несколько месяцев назад, но огласке было предано только в понедельник без необходимых дополнительных согласований.