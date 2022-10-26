Military Watch: Россия перебросила в РБ боевую триаду "Защищай, отгоняй, бей!"

Размещение вооружений в Белоруссии не только обеспечивает России более надежную позицию против НАТО, если западный альянс попытается развернуть военные действия, пишет Military Watch Magazine.

После начала спецоперации на Украине на территорию РБ были переброшены как минимум три "самых могущественных" вида вооружений, кроме, конечно, ядерного оружия (или "пока кроме"?).

"Классическая триада — защищай, отгоняй, бей. Передано оружие оборонительное, охранительно-наступательное и чисто ударное, что называется — на все случаи жизни. Понятно, что это не все переданное — в Белоруссию пришли подразделения мотострелков, бронетехника, те же ракеты для "Су" и "МИГ", при необходимости будут приведены в готовность ОТРК, в том числе со специзделиями", — пояснил Pravda.Ru майор Советской армии в отставке Илья Краснов.

В январе 2022 года российские военные начали беспрецедентное развертывание высокоэффективных систем вооружения на территории соседней Белоруссии. Это произошло на фоне более тесной интеграции вооруженных сил обеих стран, дошедшей до создания общей союзной группировки.

Москва поставила соседу более совершенное оружие, начиная с новых модернизированных советских танков и заканчивая технологией баллистических ракет и самолетов, "благодаря которым Минск сможет развертывать ядерное оружие в соответствии с соглашением о его совместном использовании".

Белоруссия имеет двоякое значение для развертывания российских вооружений.

Её территория обеспечивает северный фланг противодействия Киеву, который доселе использовался лишь незначительно: для поражения целей на территории Украины использовались главным образом российские средства ПВО и авиация.

Размещение вооружений в Белоруссии обеспечивает России более надежную позицию против НАТО, если западный альянс попытается развернуть военные действия.

Как ранее и заявлял Александр Лукашенко: тогда общий фронт "ударит по западным войскам всеми видами оружия, включая самое главное".

Издание назвало три переданных РБ "самых опасных видов русского оружия":

Истребители завоевания превосходства в воздухе Су-35С.

Ударные истребители МиГ-31К.

Системы ПВО С-400.

"Если С-400 в первую очередь имеет оборонительный потенциал, причем от всех видов ракет, БПЛА, ударных систем, а Су-35 способен выполнять функции как наступательные, так и оборонительные, то МиГ-31К — это ярко выраженное наступательное средство. Каждый из них несет по гиперзвуковой баллистической ракете Х-47М2", — поясняет MWM.