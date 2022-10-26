Арестович объяснил, почему Путин не едет на саммит G20: Зеленский непредсказуем

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович нашёл объяснение нежеланию президента РФ Владимира Путина присутствовать на саммите G20.

Семнадцатая встреча глав государств "Группы двадцати" (G20) пройдёт 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. На данный момент предполагается, что российскую делегацию возглавит премьер Михаил Мишустин. Арестович предложил на выбор сразу три объяснения, почему российского лидера не будет на саммите:

"Либо он находится в таком состоянии, что его уже нельзя показывать на людях, либо они боятся "опускания лица" со стороны других делегаций", — заявил Арестович.

Третий вариант, почему Путин якобы боится ехать на саммит, это непредсказуемость Владимира Зеленского.

"Зеленский же непредсказуем: он может просто подойти и дать ему по морде под камеру. И что Путин будет с этим делать — наносить ядерный удар по Бали или сбивать самолёт Зеленского?" — глубокомысленно заключил Арестович.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Путину не о чем разговаривать с Зеленским, а со стороны администрации Белого дома сигналов о готовности к переговорам не прослеживается.