Руденко: украинцы "развели" президента ФРГ фальшивой тревогой на "Ирисы" и САУ

Во время визита в Киев президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обещал передать Украине новое вооружение. Немецкого политика попросту "развели", уверен военкор Андрей Руденко.

Официальная встреча президента ФРГ с Владимиром Зеленским была прервана сигналами воздушной тревоги, хотя никакой атаки на столицу Украины не было. Лидеры двух стран срочно спустились в бомбоубежище, и после полученных острых ощущений Штайнмайер согласился выделить украинскому режиму две установки MARS, четыре гаубицы и системы ПВО IRIS-T.

"Украинцы развели немца. Посидел он в подвале и после этого выделил несколько штук "Ирисов" и САУ. Развод есть развод", — признал репортёр в своём Telegram-канале.

Штайнмайер приехал в Киев впервые с апрельского конфликта между ним и Зеленским, когда президент Украины обвинил немецкого лидера в "близости к России".