В Таиланде обнаружили тело российской туристки, пропавшей шесть дней назад

На острове Пхукет в Таиланде обнаружили тело путешественницы из РФ, которая пропала шесть дней назад.

По словам генерального консула России в Пхукете Владимира Соснова, тело россиянки нашли в море. В интервью РИА Новости он отметил, что перед купанием туристка оставила все свои вещи на пляже.

Сейчас специалисты экстренных служб Таиланда устанавливают точную причину её смерти.