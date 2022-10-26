На острове Пхукет в Таиланде обнаружили тело путешественницы из РФ, которая пропала шесть дней назад.
По словам генерального консула России в Пхукете Владимира Соснова, тело россиянки нашли в море. В интервью РИА Новости он отметил, что перед купанием туристка оставила все свои вещи на пляже.
Сейчас специалисты экстренных служб Таиланда устанавливают точную причину её смерти.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.