19fortyFive: ещё одно столкновение с потолком госдолга США станет катастрофой

Очередной подъём потолка госдолга США может привести Штаты к катастрофе, заявили американские аналитики. По их мнению, Вашингтон должен проанализировать состояние британской экономики и сделать выводы.

Как подчеркнули обозреватели, ранее повышая госдолг, Штаты не задумывались о тратах, которые несёт экономика страны сейчас на фоне украинского конфликта.

"Сегодня как экономика США, так и мировая экономика находятся на пороге рецессии, в то время как американские и мировые финансовые рынки находятся в крайне нестабильном состоянии", — говорится в аналитической статье 19fortyFive.

По мнению аналитиков, сейчас "особо плохое время" для долговой ямы.