Очередной подъём потолка госдолга США может привести Штаты к катастрофе, заявили американские аналитики. По их мнению, Вашингтон должен проанализировать состояние британской экономики и сделать выводы.
Как подчеркнули обозреватели, ранее повышая госдолг, Штаты не задумывались о тратах, которые несёт экономика страны сейчас на фоне украинского конфликта.
"Сегодня как экономика США, так и мировая экономика находятся на пороге рецессии, в то время как американские и мировые финансовые рынки находятся в крайне нестабильном состоянии", — говорится в аналитической статье 19fortyFive.
По мнению аналитиков, сейчас "особо плохое время" для долговой ямы.
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