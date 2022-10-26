Направленная против РФ политика канцлера ФРГ Олафа Шольца способна расколоть Германию. Такое мнение выразил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.
По его словам, из-за неверных решений Берлина может актуализироваться вопрос, связанный с возможным восстановлением Германской Демократической Республики.
В интервью РИА Новости он назвал внешнюю политику европейских государств на фоне украинского конфликта "непрагматичной". Отказываясь от энергоносителей из РФ, страны ЕС вредят лишь себе, считает Константинов.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.