Константинов: антироссийская политика Шольца приведёт к расколу Германии

Направленная против РФ политика канцлера ФРГ Олафа Шольца способна расколоть Германию. Такое мнение выразил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, из-за неверных решений Берлина может актуализироваться вопрос, связанный с возможным восстановлением Германской Демократической Республики.

В интервью РИА Новости он назвал внешнюю политику европейских государств на фоне украинского конфликта "непрагматичной". Отказываясь от энергоносителей из РФ, страны ЕС вредят лишь себе, считает Константинов.