Коллективный Запад впервые в мировой истории перешёл к противостоянию с РФ во время нападения Наполеона в 1812 году. Об этом сообщил доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян.
По его словам, Наполеон начал нашествие, несмотря на Тильзитский мирный договор. В интервью РИА Новости эксперт отметил, что после таких событий западным странам нельзя верить.
Он подчеркнул: Россия должна быть сильной, самостоятельной и независимой. Москве следует выстраивать с Западом лишь дипломатические отношения, указал Багдасарян. Историк считает, что дружеские связи могут привести к проблемам.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.