Багдасарян: коллективный Запад впервые выступил против РФ в 1812 году

Коллективный Запад впервые в мировой истории перешёл к противостоянию с РФ во время нападения Наполеона в 1812 году. Об этом сообщил доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян.

По его словам, Наполеон начал нашествие, несмотря на Тильзитский мирный договор. В интервью РИА Новости эксперт отметил, что после таких событий западным странам нельзя верить.

Он подчеркнул: Россия должна быть сильной, самостоятельной и независимой. Москве следует выстраивать с Западом лишь дипломатические отношения, указал Багдасарян. Историк считает, что дружеские связи могут привести к проблемам.