Анкара: неизвестно, какой спрос будет на газ РФ у ЕС через турецкий хаб

Анкара не располагает сведениями, какой объём российского газа готовы закупать европейские страны через турецкий хаб. Как подчеркнул источник в правительстве Турции, часть стран ЕС намерена вернуть в эксплуатацию атомные электростанции.

По мнению источника, тенденция на АЭС может только усилиться.

"Европы намерена вернуть в строй атомные электростанции, чтобы не зависеть от российского газа, и, похоже, что подобным образом события будут развиваться и в других странах. Поэтому сейчас нет информации о том, в каких объёмах они захотят покупать российский газ через хаб", — сообщили в Анкаре ТАСС.

Когда станут известны примерные объёмы и появится ли такая информация, в турецком правительстве не уточнили.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление экспертов о том, что Турция в вопросе хаба преследует исключительно собственные интересы и говорить о выгодном сотрудничестве Анкары с Москвой пока рано.