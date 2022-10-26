Воронцов: выступление США подтвердило опасения Москвы по поводу "грязной бомбы"

Высказывания представителя США Брюса Тёрнера на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтвердили опасения Москвы о возможном применении "грязной бомбы" киевским режимом. Об этом сообщил представитель МИД РФ Константин Воронцов.

Он считает, что после соответствующей провокации Запад и Украина обвинят РФ в использовании оружия массового поражения. По его словам, в дальнейшем это может привести к раскручиванию антироссийской кампании, целью которой будет являться международная изоляция России.

Дипломат также подчеркнул: Киев с помощью западных кураторов пытается скрыть информацию о готовящихся провокациях с "грязной бомбой".