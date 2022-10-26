Экс-госсекретарь США: переговоры — единственный способ для мира на Украине

Переговоры — безальтернативный способ закончить конфликт на Украине, заявил бывший госсекретарь США, спецпредставитель президента по вопросам климата Джон Керри.

По его словам, иные другие пути могут привести к ещё большей эскалации.

"Мне кажется очень ясным, что единственный способ это остановить — прийти к тому или иному договорному решению", — пояснил Керри на брифинге в Вашингтоне.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что конгрессмены США обратились к администрации действующего президента страны Джо Байдена с вопросом о рассмотрении дипломатических путей решения конфликта вокруг Незалежной. Однако позже американские СМИ сообщили, что политики отозвали своё письмо из-за скандала в кулуарах власти.