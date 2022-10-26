"Хуаньцю Шибао": отопительный сезон станет настоящим испытанием для Евросоюза

В следующем месяце Европейский союз ждут настоящие испытания, связанные с началом отопительного сезона. Об этом сообщает "Хуаньцю Шибао".

По информации китайского издания, уже в ноябре промышленным предприятиям и жителям Европы придётся экономить голубое топливо и электроэнергию. В статье сказано, что слепое следование ЕС интересам США привело к энергокризису.

Обозреватель газеты счёл экономические перспективы Европейского союза "мрачными".

"Однако настоящим испытанием будет отопительный сезон", — считает журналист.

Он также добавил, что многие граждане стран ЕС уже устали от украинского кризиса и обратного эффекта антироссийских санкций.