В следующем месяце Европейский союз ждут настоящие испытания, связанные с началом отопительного сезона. Об этом сообщает "Хуаньцю Шибао".
По информации китайского издания, уже в ноябре промышленным предприятиям и жителям Европы придётся экономить голубое топливо и электроэнергию. В статье сказано, что слепое следование ЕС интересам США привело к энергокризису.
Обозреватель газеты счёл экономические перспективы Европейского союза "мрачными".
"Однако настоящим испытанием будет отопительный сезон", — считает журналист.
Он также добавил, что многие граждане стран ЕС уже устали от украинского кризиса и обратного эффекта антироссийских санкций.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.