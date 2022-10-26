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The Times: договор с ЕС позволит Британии быстрее перемещать войска по Европе

Мир

Представители Британии намерены подписать договор с ЕС, чтобы повысить военную мобильность Соединённого Королевства, пишет The Times.

По информации издания, после оформления всех необходимых документов Великобритания сможет ускорить перемещение своих войск по европейским территориям.

"Я очень рада, что Британия присоединится к соглашению", — сказала глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Она также добавила, что Соединённое Королевство является важным партнёром ЕС, который не собирается отказываться от поддержки Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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