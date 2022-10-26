Китайская валюта закрепилась на психологической отметке: семь юаней за доллар

Курс китайской валюты на протяжении семи месяцев колеблется в пределах психологической отметки в семь юаней за доллар, сообщили в Центробанке КНР.

При этом, Народный банк Китая сегодня, 26 октября, повысил курс нацвалюты на 30 базисных пунктов, если учитывать, что в в июле 2020 года юань "обвалился" на 378 б.п.

"Курсы таких ключевых недолларовых валют, как евро, иена и фунт стерлингов, достигли минимальной отметки за последние несколько десятилетий. Юаню в такой ситуации сложно укрепляться вопреки общей тенденции", — цитирует представителя Китайского института исследований валютных инвестиций ТАСС.

Эксперты подчеркнули, что валюта имеет "хорошую тенденцию" и закрепляется на психологической отметке.