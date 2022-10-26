Польша намерена увеличить численность армии в два раза

Польские власти намерены увеличить численность армии в два раза. Сейчас военный контингент в стране насчитывает 160 тысяч человек.

Так, согласно сообщению польских властей, к 2035 году армия должна насчитывать более 300 тысяч военных.

"Мы стараемся увеличить, и это записано в наших стратегических документах, численность польской армии до 300 тысяч. Это, конечно, перспектива 2035 года, но мы последовательно увеличиваем", — пояснил замминистра обороны Войцех Скуркевич на брифинге.

Он уточнил, что в данную цифру войдут не только профессиональные военные, но и:

добровольцы,

тероборона,

студенты военных вузов.