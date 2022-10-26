Польские власти намерены увеличить численность армии в два раза. Сейчас военный контингент в стране насчитывает 160 тысяч человек.
Так, согласно сообщению польских властей, к 2035 году армия должна насчитывать более 300 тысяч военных.
"Мы стараемся увеличить, и это записано в наших стратегических документах, численность польской армии до 300 тысяч. Это, конечно, перспектива 2035 года, но мы последовательно увеличиваем", — пояснил замминистра обороны Войцех Скуркевич на брифинге.
Он уточнил, что в данную цифру войдут не только профессиональные военные, но и:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.