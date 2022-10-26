WP: заявление конгрессменов США о дипломатии — "сигнал Путину"

Призыв конгрессменов США к администрации страны сесть за стол переговоров с Россией может стать "обнадёживающим сигналом" для президента России Владимира Путина, заявили американские аналитики.

"Это обнадёживающий сигнал для Путина", — пишет Washington Post со ссылкой на анонимного представителя Украины.

По мнению источника, для Киева "ожидаемо", что мнения на Западе в отношении стратегии действий по конфликту, могут быть разными.

Отметим, что некоторые иностранные СМИ опубликовали информацию о том, что якобы конгрессмены отозвали своё письмо с рекомендациями по дипломатии.