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WP: заявление конгрессменов США о дипломатии — "сигнал Путину"

Мир

Призыв конгрессменов США к администрации страны сесть за стол переговоров с Россией может стать "обнадёживающим сигналом" для президента России Владимира Путина, заявили американские аналитики.

"Это обнадёживающий сигнал для Путина", — пишет Washington Post со ссылкой на анонимного представителя Украины.

По мнению источника, для Киева "ожидаемо", что мнения на Западе в отношении стратегии действий по конфликту, могут быть разными.

Отметим, что некоторые иностранные СМИ опубликовали информацию о том, что якобы конгрессмены отозвали своё письмо с рекомендациями по дипломатии.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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