Призыв конгрессменов США к администрации страны сесть за стол переговоров с Россией может стать "обнадёживающим сигналом" для президента России Владимира Путина, заявили американские аналитики.
"Это обнадёживающий сигнал для Путина", — пишет Washington Post со ссылкой на анонимного представителя Украины.
По мнению источника, для Киева "ожидаемо", что мнения на Западе в отношении стратегии действий по конфликту, могут быть разными.
Отметим, что некоторые иностранные СМИ опубликовали информацию о том, что якобы конгрессмены отозвали своё письмо с рекомендациями по дипломатии.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.