Если бы Запад в нужное время признал легитимность присоединения Крыма к России, то Москва бы не начала спецоперацию на Украине, заявили американские аналитики.
"Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашёлся бы способ заставить её остановить боевые действия", — пишет New Yorker.
По мнению авторов, Россию поставили в непростые условия, что привело к боевому конфликту. Аналитики подчеркнули, что сейчас, Москва рассматривает свои действия как "условия для выживания".
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.