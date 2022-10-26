New Yorker: Запад мог предотвратить конфликт на Украине, признав Крым российским

Если бы Запад в нужное время признал легитимность присоединения Крыма к России, то Москва бы не начала спецоперацию на Украине, заявили американские аналитики.

"Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашёлся бы способ заставить её остановить боевые действия", — пишет New Yorker.

По мнению авторов, Россию поставили в непростые условия, что привело к боевому конфликту. Аналитики подчеркнули, что сейчас, Москва рассматривает свои действия как "условия для выживания".