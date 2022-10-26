NR: Зеленский рискует потерять поддержку Запада из-за давления на Израиль

Претензии и чрезмерное давление президента Украины Владимира Зеленского на Израиль в контексте поставок оружия могут лишить Киев поддержки всего Запада, заявил обозреватель Бобби Миллер.

"Зеленский себе вовсе не помогает, выдвигая подобные преувеличенные обвинения. Наоборот, это вызывает среди союзников сомнение", — заявил Миллер в статье для National Review.

Аналитик подчеркнул, что Израиль не приемлет подобную "нахрапистую" тактику и с властями страны это не сработает, как, к примеру, сработало с Европой.

Ранее Тель-Авив неоднократно отказывал Киеву в поставках оружия.