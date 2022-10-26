Претензии и чрезмерное давление президента Украины Владимира Зеленского на Израиль в контексте поставок оружия могут лишить Киев поддержки всего Запада, заявил обозреватель Бобби Миллер.
"Зеленский себе вовсе не помогает, выдвигая подобные преувеличенные обвинения. Наоборот, это вызывает среди союзников сомнение", — заявил Миллер в статье для National Review.
Аналитик подчеркнул, что Израиль не приемлет подобную "нахрапистую" тактику и с властями страны это не сработает, как, к примеру, сработало с Европой.
Ранее Тель-Авив неоднократно отказывал Киеву в поставках оружия.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.