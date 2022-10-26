Додон: НАТО могут ввести войска в Молдавию

На фоне протестов и обострения ситуации, действующие власти Молдавии могут воспользоваться помощью конституционного суда и настоять на вводе войск Североатлантического альянса, заявил экс-президент страны Игорь Додон.

"Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял", — пояснил Додон РИА Новости.

Как подчеркнул бывший президент Молдавии, нейтральный статус страны не играет особой роли. Таким образом действующее правительство может попытаться подавить недовольство внутри страны, так как обратиться в суд проще, чем пересматривать Конституцию целиком.