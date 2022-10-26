На фоне протестов и обострения ситуации, действующие власти Молдавии могут воспользоваться помощью конституционного суда и настоять на вводе войск Североатлантического альянса, заявил экс-президент страны Игорь Додон.
"Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял", — пояснил Додон РИА Новости.
Как подчеркнул бывший президент Молдавии, нейтральный статус страны не играет особой роли. Таким образом действующее правительство может попытаться подавить недовольство внутри страны, так как обратиться в суд проще, чем пересматривать Конституцию целиком.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.