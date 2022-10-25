Al Mayadeen: США разместили в Европе солдат, которые готовы к участию в СВО

Al Mayadeen сообщает, что США разместили в Европе солдат, которые готовы к участию в СВО.

Штаты уже дано спланировали Третью мировую войну, уверен автор статьи Ахмад Хадж Али. По его мнению, Вашингтон втягивал в этот конфликт все стороны, но Россия перемешала карты американцам, начав СВО на Украине.

Хадж Али уверен, что всё происходящее сегодня на Украине — это не неожиданное начало глобального конфликта. По его словам, это было спланировано американцами ещё много лет назад.

"План реализуется с осени прошлого года, и один из его этапов — учения НАТО в Арктике "Поларис-2021", цель которых — борьба с Россией", — пишет публицист.

По мнению автора Al Mayadeen, не имеет значение, началась бы СВО 24 февраля или нет. Запад всё равно бы попытался развязать военное столкновение с Москвой, например, через попытки захватить Крым.

"Непонятно, как европейские лидеры могут проводить деструктивную политику в отношении своих стран и народов. На их фоне киевский режим кажется более влиятельным и эффективным с точки зрения достижения целей. Он даже способен шантажировать все страны Евросоюза", — отмечает Хадж Али.

В конце всех этих событий Европу ожидает печальная участь, уверен Али. Документы по учениям "Поларис-2021" свидетельствуют о том, что Вашингтон давно готовился ко всем текущим событиям. По словам публициста, Китай по этому сценарию будет вынужден начать войну с Тайванем. Однако КНР известны эти планы, и она старается не ввязываться в конфликт. Москва, в свою очередь, решила начать раннюю конфронтацию ради того, чтобы США не навязли конфликт, который имел бы "более высокую цену".

"Так или иначе, ответ на вопрос, когда начнется Третья мировая война, таков: она уже началась", — уверен Али.

Публицист отмечает, что 101-я воздушно-десантная дивизия США, известная как "Кричащие орлы" уже размещена в Восточной Европе. По имеющимся данным, сейчас на границе находятся около 4700 солдат США.

"К тому же, командир дивизии заявил о готовности пересечь территорию Украины в случае эскалации конфликта", — заявил публицист.