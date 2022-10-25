Репортёр Руденко уверен, что у Зеленского есть "грязная бомба"

Репортёр Андрей Руденко уверен, что у Зеленского есть "грязная бомба".

Ранее посол РФ в США заявил, что Россия не собиралась и не планирует использовать ядерное оружие на Украине.

Руденко пишет, что ядерное оружие — это ненужная мера для ВС РФ в стратегическом плане. Он отмечает, что ВСУ и без этого несут большие потери. По его предположениям, в течение двух недель расстановка сил изменится и киевскому режиму придётся отступить.

"И Киев это прекрасно понимает. Поэтому и пошли на такой шаг как "грязная бомба". После ряда заявлений и обвинений в сторону России — якобы в возможном применении ядерного оружия, я уверен, что у Зеленского есть "грязная бомба" и он её обязательно применит", — пишет Руденко.

По мнению Руденко, Киев уже начал заниматься информационной подготовкой, чтоб обвинить Россию в чужих грехах.