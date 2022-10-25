Foreign Policy: Путин "дал в глаз" США, объединив Эр-Рияд и Тегеран

Американский журнал Foreign Policy заявляет, что Путин "дал в глаз" США, объединив вечно соперничающие Эр-Рияд и Тегеран.

Иран и Саудовская Аравия соперничают практически во всем. Однако благодаря Владимиру Путину эти страны смогли найти общий язык. Более того, России удалось заручиться их поддержкой.

Иран и Саудовская Аравия обычно находятся по разные стороны. Но есть и то, что объединяет их — поддержка России. Авторы Foreign Policy утверждают, что Тегеран помогает Москве в области военных технологий, а Эр-Рияд в сфере энергетики. Одновременно с этим США десятки лет оказывают лишь давление на эти страны. Для Вашингтона Иран и Саудовская Аравия — лишь региональные игроки.

"Иран и Саудовская Аравия прямо или косвенно решили поддержать Россию в её военных действиях на Украине", — говорится в публикации.