Британцы возмутились словами Сунака о пагубном влиянии РФ на экономику Британии

В своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании Риши Сунак увидел причины экономических сложностей в Британии в текущей ситуации на Украине.

Сунак напомнил, что его страна оказалась в глубоком кризисе, и отметил, что к такому положению дел привели сначала пандемия коронавируса, а затем — украинский конфликт.

Читатели издания Daily Express попросили Сунака объяснить, как именно у российского президента Владимира Путина так мастерски получилось разрушить британскую экономику.

"Ну давай, объясни нам, как пандемия и действия Путина на Украине разрушили нашу экономику", — попросил пользователь под ником rogerwelco. "Он правда планирует прикрываться Путиным и ценами на мировые энергоносители?" — удивился другой комментатор.

Читатели напомнили Сунаку, что именно он является одним из тех, кто виноват в кризисе, охватившем Великобританию, и предложили ему начать "разгребать беспорядок, который он сам же и устроил".

А некоторые пользователи вообще усомнились в том, что с таким подходом Сунак продержится на посту премьер-министра дольше, чем его предшественница Лиз Трасс.