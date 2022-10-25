ВС РФ нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Днепропетровске.
Украина охвачена воздушной тревогой. На опубликованном видео видно, что после ракетного удара полыхает стоянка с грузовиками и что-то, что похоже на склад.
Военкор Андрей Руденко сообщает, что задымление произошло в районе военной базы.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.