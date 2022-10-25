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ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске

Мир

ВС РФ нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Днепропетровске.

Украина охвачена воздушной тревогой. На опубликованном видео видно, что после ракетного удара полыхает стоянка с грузовиками и что-то, что похоже на склад.

Военкор Андрей Руденко сообщает, что задымление произошло в районе военной базы.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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