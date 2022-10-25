ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Днепропетровске

ВС РФ нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Днепропетровске.

Украина охвачена воздушной тревогой. На опубликованном видео видно, что после ракетного удара полыхает стоянка с грузовиками и что-то, что похоже на склад.

Военкор Андрей Руденко сообщает, что задымление произошло в районе военной базы.