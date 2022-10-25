По мнению британских пользователей, украинский лидер Владимир Зеленский не просто так поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака с вступлением в должность, а непрозрачно намекнул ему на желание и дальше получать от Лондона финансовую поддержку.
В тексте своего поздравления в Twitter* Зеленский отметил готовность Киева к дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества с Великобританией. Именно эта фраза показала комментаторам, чего хочет украинский президент от Лондона.
Все пользователи сошлись во мнении, что Зеленский намерен и дальше продолжать просить у Великобритании финансовую помощь.
"Ты скоро будешь просить денег, вот что ты имеешь в виду", — подметил Faizz.
"Перевод: поздравляю, теперь вы должны дать мне денег", — написал пользователь под ником Tristan.
"То есть вы готовы потребовать больше денег и оружия?!", — задал риторический вопрос комментатор Klaus.
Большинство комментаторов написали, что Зеленский планирует "выпросить ещё немного", напомнив, что Киев и так уже достаточно получил от Запада и Великобритании в частности.
* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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