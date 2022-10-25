В En Son Haber жителям ФРГ порекомендовали жечь навоз грядущей зимой

В Германии выразили готовность возобновить поставки российского газа, но только после разрешения конфликта на Украине. При этом РФ должна возместить Украине убытки и вернуть ей все территории, пишет En Son Haber.

"Когда боевые действия закончатся и кризис будет урегулирован, мы должны снова использовать газ из России", — цитирует издание слова премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.

Его заявление было воспринято как призыв к РФ закончить СВО и разворот ФРГ в сторону Москвы.

Читатели отреагировали на публикацию. Один пользователь отметил, что "с такими требованиями вы не сможете договориться с русскими".

"Жгите навоз", — прокомментировал публикацию другой читатель.

Пользователи также написали, что зима и мороз станут лучшим оружием РФ, а тягаться с Москвой — значит " рубить сук, на котором сидишь".