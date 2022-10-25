В Германии выразили готовность возобновить поставки российского газа, но только после разрешения конфликта на Украине. При этом РФ должна возместить Украине убытки и вернуть ей все территории, пишет En Son Haber.
"Когда боевые действия закончатся и кризис будет урегулирован, мы должны снова использовать газ из России", — цитирует издание слова премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.
Его заявление было воспринято как призыв к РФ закончить СВО и разворот ФРГ в сторону Москвы.
Читатели отреагировали на публикацию. Один пользователь отметил, что "с такими требованиями вы не сможете договориться с русскими".
"Жгите навоз", — прокомментировал публикацию другой читатель.
Пользователи также написали, что зима и мороз станут лучшим оружием РФ, а тягаться с Москвой — значит " рубить сук, на котором сидишь".
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.