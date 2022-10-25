Солонников: Украина жалуется на худшую зиму, чтобы "выбить слезу" у мира

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима станет "худшей в истории Украины". По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, слова Витренко являются пиаром, основная задача которого заключается в том, чтобы "выбить слезу у мира".

"Энергетику Украина продолжает производить, несмотря на обстрелы, и даже продаёт его на Запад, хотя намеревалась это прекратить. Так что не настолько у них всё плохо", — объяснил он.

Политолог считает, что руководству киевского режима следует больше думать о нуждах собственного населения. Помимо грядущей "худшей зимы" у Украины были "худшие" весна, лето и осень, подчеркнул Солонников.

"Было бы странно, если бы в стране, ведущей боевые действия, что-либо из перечисленного мной оказалось иначе", — отметил эксперт в беседе с ФАН.