Читатели WSJ заявили, что Британия скатывается к хаосу и фашизму

Первым премьер-министром королевы Елизаветы II стал Уинстон Черчилль. Последним — Лиз Трасс. По мнению американского эксперта Уолтера Мида, это нельзя назвать прогрессом.

"Череда катастроф четырёх премьеров-консерваторов подряд — Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона и Лиз Трасс — выставили некогда успешнейшую политическую партию западного мира на посмешище", — отметил он в издании The Wall Street Journal (WSJ).

Пользователи Сети прокомментировали замечание Мида и назвали Британию "помойкой". По мнению читателей WSJ, рано или поздно политика Лондона скатится к фашизму и хаосу.

"От Рузвельта — к Байдену. От Рейгана — к Трампу. От Черчилля — к Трасс. Ну и скажите мне после этого, что Запад не в упадке", — заметил комментатор под ником Robert Sartini.

Другой пользователь Сети считает, что политика любой страны отражает мировоззрение всего общества. На данный момент британскую власть нельзя даже сравнивать с правителями прошлого поколения из-за самих британцев, отметил он.

"Солнце над Великобританией закатилось 77 лет назад. Мир праху!" — подчеркнул комментатор.