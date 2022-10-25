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Власти США обеспокоились "углублением альянса" России и Ирана

Мир

Заместитель помощника американского госсекретаря по вопросам Ближнего Востока Дженнифер Гавито сказала, что власти Штатов переживают из-за "углубления альянса" Тегерана и Москвы.

"Об этом свидетельствует работа иранских БПЛА на Украине", — отметила политик во время семинара в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Как напомнила чиновница, лидер США Джо Байден пообещал беречь Ближний восток от влияния КНР, России и Ирана.

Ранее представители Тегерана сочли незаконным призыв британских, немецких и французских коллег запустить расследование из-за возможных, по мнению западных политиков, поставок иранских дронов Москве.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
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