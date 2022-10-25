Политолог Демчук о новых целях дипломатии РФ: Сохранение России как цивилизации

Политолог Артур Демчук рассказал, как поменяются отношения России с миром после принятия новой концепции внешней политики

Представитель Совбеза Александр Венедиктов отметил, что Россия изменила концепцию внешней политики РФ, в которой прописаны новые подходы в отношении коллективного Запада.

Завкафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Артур Демчук объяснил, какие принципиальные изменения ждут отношения России и Запада.

Ранее сообщалось, что Киев старается не допустить мирных переговоров с Россией.

Политолог подчеркнул, что мир разделился для РФ на дружественные и недружественные государства, "на Запад и всех остальных".

"Может быть, будет немножко другое отношение к международным организациям, которые сейчас проявляют некоторую предвзятость по отношению к России. Та же самая организация ООН изменилась, она уже не та. Может, что-нибудь будет по поводу интеграционных процессов в различных странах на постсоветском пространстве", — цитирует слова политолога Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что прагматизм, основанный на выгоде, уходит на второй план. Упор, по его словам, делается на сохранении России как цивилизации.