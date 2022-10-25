Политолог заявил о желании нового британского премьера улучшить отношения с РФ

Политолог Сергей Марков рассказал, как изменится внешняя политика Великобритании при новом премьер-министре страны Риши Сунаке.

"Риши Сунак связан с Россией: у него был тут свой бизнес и много клиентов. Безусловно, новый премьер хочет улучшить отношения с Москвой и прекратить эту бессмысленную поддержку киевского террористического режима. Однако ничего из этого он делать не будет", — сказал Марков в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его мнению, положение Сунака на новом посту неустойчивое, поскольку многие члены Консервативной партии являются скрытыми расистами и прохладно относятся к новому премьеру.

Марков считает, что Сунак будет подконтролен США в вопросах внешней политики и обороны и займётся решением проблем в экономике.

Ранее король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство.