Власти Молдавии по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям запретили майнинг "цифрового золота". Причиной послужили серьёзные проблемы в области энергетики, отметили чиновники.
"Ограничен ввоз специализированного оборудования, классифицированного по тарифной позиции HS 8471 50 000", — написали на официальном сайте правительства республики.
Ранее в СМИ сообщали о митингах против молдавского лидера Майи Санду. Участники акции призывали президента сложить полномочия. Также возмущённые граждане заявили о негативном влиянии Вашингтона на руководителя их страны.
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