Молдавские власти запретили майнинг из-за энергетического кризиса

Власти Молдавии по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям запретили майнинг "цифрового золота". Причиной послужили серьёзные проблемы в области энергетики, отметили чиновники.

"Ограничен ввоз специализированного оборудования, классифицированного по тарифной позиции HS 8471 50 000", — написали на официальном сайте правительства республики.

Ранее в СМИ сообщали о митингах против молдавского лидера Майи Санду. Участники акции призывали президента сложить полномочия. Также возмущённые граждане заявили о негативном влиянии Вашингтона на руководителя их страны.