Макрон подарил папе римскому раритетную книгу, ранее украденную в Польше

Визит президента Франции в Ватикан вполне может стать причиной международного скандала. Причём его инициатором будет Польша. О причинах политического "треугольника" сегодня пишет издание EADaily.

Началось всё с традиционного протокольного обмена подарками между гостем и хозяином:

Эммануэль Макрон подарил папе римскому Франциску первое французское издание монографии Иммануила Канта "Проект вечного мира".

На фотографиях, растиражированных СМИ и блогерами, видно, что книга издана в 1796 году в Кёнигсберге (сейчас Калининград). Но возмутило поляков то, что ранее фолиант, судя по штемпелю, принадлежал библиотеке Академического читального зала Львова, который тогда был польским городом.

То есть, по мнению польских интернет-пользователей, книга эта — часть произведений, разграбленных нацистами во время Второй мировой войны.

"По меньшей мере это смущает… Штамп ясно указывает на то, что книга, подаренная папе Франциску президентом Франции, когда-то была собственностью библиотеки польского университета во Львове", — написал сотрудник польского института международных отношений Роберт Пщель.

Теперь поляки требуют от своего МИДа выяснить, как раритет, принадлежащий их стране оказался во Франции, почему не был возвращён, и как Макрон посмел его передаривать.