Папа Римский сообщил о готовности провести переговоры Путина и Зеленского

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что поговорил с Папой Римским Франциском о его участии в возможных переговорах Москвы и Киева.

"Папа подтвердил, что он готов быть посредником", — отметил Севастьянов, слова которого приводит ТАСС.

Как подчеркнул собеседник агентства, российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский могут встретиться в Ватикане. Беседу, по мнению понтифика, стоит провести в формате круглого стола.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время брифинга сказал, что Москва не выступает против участия главы Римско-католической церкви в переговорах по Украине.