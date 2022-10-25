Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что поговорил с Папой Римским Франциском о его участии в возможных переговорах Москвы и Киева.
"Папа подтвердил, что он готов быть посредником", — отметил Севастьянов, слова которого приводит ТАСС.
Как подчеркнул собеседник агентства, российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский могут встретиться в Ватикане. Беседу, по мнению понтифика, стоит провести в формате круглого стола.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время брифинга сказал, что Москва не выступает против участия главы Римско-католической церкви в переговорах по Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.