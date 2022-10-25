Le Figaro: события на Украине разрушили планы Европы

Тандем президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца не прошёл проверку на прочность. События на Украине разрушили планы Европы.

Конфликт с Россией, который привёл к энергетическому кризису в Европе, заставил страны Евросоюза крепче держаться за кошелёк, говорится в статье французского издания Le Figaro.

"Ситуация на Украине вдруг раскрыла множество разногласий, существующих между Макроном и Шольцем, а заодно создала новые проблемы, особенно для Берлина. Антироссийские санкции разрушили экономическую и военную модель ФРГ, построенную на сочетании дешёвого газа из России и почти бесплатного обеспечения военной безопасности Германии со стороны США", — цитирует статью РИА "Новости".

Французское издание также отмечает, что Макрон был сильно возмущён, узнав о решении властей Германии выделить на поддержку экономики страны 200 миллиардов евро. О своих планах Берлин Париж не предупредил. Тогда как Макрон настаивал на общих действиях Евросоюза по урегулированию энергетического кризиса.

Кроме того, есть противоречия в сфере обороны. Германия отстаивает проект антиракетного щита, в котором должны участвовать 14 европейских государств. Однако в их числе по каким-то причинам не включили Францию.

А впрочем, почему "по каким-то"… В Берлине рассчитывают на американские и израильские технологии. А вот в Париже хотят, чтобы европейцы создавали свои решения.

Кроме того, во Франции разочарованы тем, что германские власти хотят приобрести американские истребители F-35.

Надо сказать, что европейская пресса в последнее время много пишет о противоречиях между Францией и Германией, двух ведущих государств Евросоюза. Судя по всему, противоречия эти действительно есть. Вопрос в том, насколько они велики и насколько скажутся на отношениях двух стран и на положении дел в ЕС в долгосрочной перспективе.