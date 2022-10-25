Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что район бизнес-центра "Донецк-сити" подвергся обстрелу.

"По сообщению местных жителей, зафиксированы прилеты в районе бизнес-центра "Донецк-сити", — сообщил мэр города.

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