Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что район бизнес-центра "Донецк-сити" подвергся обстрелу.
"По сообщению местных жителей, зафиксированы прилеты в районе бизнес-центра "Донецк-сити", — сообщил мэр города.
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