При теракте в Мелитополе пострадал 12-летний ребёнок

Число раненых при взрыве в Мелитополе возросло до шести человек. Среди них 12-летний ребёнок.

Начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков заявил, что вследствие взрыва самодельного устройства пострадали шесть мирных жителей.

"В очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения", — заявил Жидков.