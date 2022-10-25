Число раненых при взрыве в Мелитополе возросло до шести человек. Среди них 12-летний ребёнок.
Начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков заявил, что вследствие взрыва самодельного устройства пострадали шесть мирных жителей.
"В очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения", — заявил Жидков.
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