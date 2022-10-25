Geopolitika.news: США запретили ЕС сотрудничество и общение с РФ

Украинский конфликт может выйти из-под контроля и вылиться в масштабное противостояние РФ и НАТО. При этом Вашингтон не желает договариваться с Россией по Украине. США готовы к сотрудничеству с Москвой только в выгодных им аспектах, одновременно запрещая ЕС даже думать об этом, пишет Geopolitika.news.

В Европе нарастают энергетический кризис, инфляция и экономические проблемы. В столицах на фоне приближающейся зимы увеличивается количество протестов, начинающих влиять и на политику. В британском "Экономист" опубликована статья о том, что ЕС проиграл России экономическую войну.

Автор публикации приводит мнение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который выразил обеспокоенность тем, что обременённая проблемами Европа может оказаться "за кулисами высокой международной политики".

"Наше процветание основывалось на дешёвых энергоносителях, которые шли из России… И доступе на большой китайский рынок для экспорта и импорта, для передачи технологий, для инвестиций и дешёвых товаров", — цитирует источник слова Борреля.

Сейчас ЕС вынужденно ищет новые методы получения ресурсов. При этом французский министр финансов Бруно ля Мером заявил в парламенте, что СПГ из США обернётся Европе в четыре раза дороже, чем на рынке Америки. Он призвал к "более равным экономическим отношениям в области энергетики между американскими союзниками и европейским континентом", подчеркнув, что украинский конфликт может укрепить американское доминирование и ослабить Европу.

В статье отмечается, что на фоне всего этого Владимир Путин планирует создать газовый хаб в Турции и построить дополнительный газопровод через Чёрное море. Этот провод снабдит газом Юго-Восточную Европу. Об этом он уже говорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Цены в указанном хабе планируется регулировать "на нормальном рыночном уровне без политического подтекста".

"Он явно продолжает свою игру и "сыплет соль на рану" жаждущему энергоносителей Европейскому Союзу", — пишет автор публикации.