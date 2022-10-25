Эксперт Рогов призвал ликвидировать Зеленского ради спасения тысяч жизней

Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал Украину человеконенавистническим террористическим государством и призвал ликвидировать украинского президента Владимира Зеленского для спасения тысяч жизней мирных граждан.

По словам Рогова, теракт у здания телекомпании "ЗаTV" в Мелитополе организовали украинские спецслужбы по заказу киевского режима. Он считает, что Россия должна признать Службу безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины террористическими организациями.

"Необходимо объявить террористом и Зеленского. Он радуется смертям, радуется бедам простых людей… Меры по ликвидации террористов должны распространяться и на него. Ликвидация Зеленского спасёт тысячи жизней мирных граждан", — сказал Рогов в беседе с изданием "Взгляд".

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что если российские военные ликвидируют Зеленского, то он будет объявлен героем нации, что сыграет врагам России лишь на руку.