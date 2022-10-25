Представитель Верховной рады Андрей Герус заявил о невозможности экспорта электроэнергии в Евросоюз.
На территории Украины около 40% сетей и подстанций энергоструктуры были разрушены. Герус заявил, что в связи с этим Киев не может экспортировать электроэнергию в страны ЕС.
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