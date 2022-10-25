Депутат Рады Герус заявил о невозможности экспорта электроэнергии в Евросоюз

Представитель Верховной рады Андрей Герус заявил о невозможности экспорта электроэнергии в Евросоюз.

На территории Украины около 40% сетей и подстанций энергоструктуры были разрушены. Герус заявил, что в связи с этим Киев не может экспортировать электроэнергию в страны ЕС.