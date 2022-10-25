Аксёнов про отказ Израиля поставлять оружие Украине: "Умные и дальновидные"

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал решение Израиля умным и дальновидным.

Глава МИД Израиля официально заявил, что поставок вооружения Киеву не будет. Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Израиля. В свою очередь Сергей Аксёнов заявил, что "умные и дальновидные" люди всё прекрасно понимают.

"Они не питают никаких иллюзий по поводу нацистов — украинских, немецких или любых других", — заявил Аксёнов.